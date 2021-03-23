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  3. 23 Mart Hava Durumu 2021 | Sıcaklıklarda korkutan düşüş yaşanıyor!

23 Mart Hava Durumu 2021 | Sıcaklıklarda korkutan düşüş yaşanıyor!

Meteoroloji'den gelen son verilere göre yurdun Akdeniz, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerinde 6 ila 15 derece azalacak.

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23 Mart 2021 Salı 08:45
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