Duygu Delen davasında yeni gelişme! 68. saniye detayı davanın seyrini değiştirecek
13 Ağustos 2020 tarihinde Gazian8ep'te balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Üç boyutlu animasyon destekli görüntülerde sanık Kaplan’ın Duygu aşağıya düştükten 68 saniye sonra aşağıya indiği detayı davanın seyrini değiştirecek bir delil olacağı düşünülüyor.
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