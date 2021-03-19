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  3. Epilepsi krizi geçiren kadının hayatını şoför kurtardı!

Epilepsi krizi geçiren kadının hayatını şoför kurtardı!

Avcılar Hadımköy hattı seferi düzenleyen bir halk otobüsünde epilepsi krizi geçiren kadın bir anda oturduğu koltuktan düştü. Durumu gören otobüsteki vatandaşlar yelerinden kalkıp kadını ayıltmak için uğraşırken şoför ise yönünü değiştirip kadını Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürdü. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

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19 Mart 2021 Cuma 13:01
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