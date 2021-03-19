Annesinin kaldırma bıraktığı bebek ölmekten kıl payı kurtuldu!

Bağcılar'da markete giren bir anne 2 yaşındaki bebeğinin içinde olduğu bebek arabasını marketin önüne bıraktı. O sırada bebek arabası içinde bulunan poşetlerin ağırlığından dolayı kayarak kaldırıma yaklaşan bir aracın arkasına düştü. Bebeği fark edip aracı durduran şoför ise bebeği ölmekten son anda kurtardı.