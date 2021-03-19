Annesinin kaldırma bıraktığı bebek ölmekten kıl payı kurtuldu!
Bağcılar'da markete giren bir anne 2 yaşındaki bebeğinin içinde olduğu bebek arabasını marketin önüne bıraktı. O sırada bebek arabası içinde bulunan poşetlerin ağırlığından dolayı kayarak kaldırıma yaklaşan bir aracın arkasına düştü. Bebeği fark edip aracı durduran şoför ise bebeği ölmekten son anda kurtardı.
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19 Mart 2021 Cuma 11:07
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