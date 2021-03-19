İzmir'de bir kaldırımda erkek cesedi bulundu!
İzmir’in Karabağlar ilçesinde sokakta yürüyüş yapan vatandaşlar kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ölen kişinin 64 yaşındaki Mustafa Terzioğlu olduğu belirledi. Ceset morga kaldırırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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