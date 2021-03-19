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  3. 19 Mart Hava Durumu 2021 | Yağmurlu hava Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor!

19 Mart Hava Durumu 2021 | Yağmurlu hava Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor!

Meteoroloji'den gelen son verilere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış görülürken Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmurlu geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde deyredecek.

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19 Mart 2021 Cuma 08:44
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