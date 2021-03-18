Ankara'da vinç kazası! İki araç hurdaya döndü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaldırma ünitesi yerinde çıkan bir vinç, hareket halindeyken yolda park halinde duran otomobilleri biçti. Kazada şans eseri can kaybı olmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken o anlar kameraya böyle kaydedildi.