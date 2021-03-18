18 Mart Hava Durumu | Yağmurlu hava Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor!

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar etkisini göstermeye devam ederken diğer bölgelerde ise havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.