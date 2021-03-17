İETT şefi ile yolcular arasında maske tartışmasında sinirler gerildi!
Arnavutköy-Eminönü otobüsünde İETT'de şef olan bir kişi ile yolcular arasında maske tartışması çıktı. Uzun süren tartışmada yolculara hakaret eden İETT şefini şoför ne yaparsa yapsın sakinleştiremedi. O tartışma anları ise saniye saniye kameralara böyle kaydedildi.
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17 Mart 2021 Çarşamba 11:40
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