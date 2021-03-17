Yolun karşısına geçmek isteyen kadının acı sonu!
Avcılar'da 45 yaşındaki Semra Akgül işe gitmek için yolun karşısına geçeceği sırada süratle gelen bir aracın çarpması sonucu havaya fırlatıldı. Havada taklalar atan kadın arabanın ön camına düşerken olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardıma koştu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Ferdi Tayfur şarkıları damga vuruyor
Ramo 36. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ramo, Sibel'e Gizem konusuyla ilgili hesap veriyor!
Alev Alev 19. bölüm fragmanı yayınlandı! | Çelebi'den Cemre'ye tehditkar sözler!
Uyuyan hamile kediye uygulanan şiddet pes dedirtti!
17 Mart 2021 Çarşamba 10:37
Benzer Videolar