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  3. Yolun karşısına geçmek isteyen kadının acı sonu!

Yolun karşısına geçmek isteyen kadının acı sonu!

Avcılar'da 45 yaşındaki Semra Akgül işe gitmek için yolun karşısına geçeceği sırada süratle gelen bir aracın çarpması sonucu havaya fırlatıldı. Havada taklalar atan kadın arabanın ön camına düşerken olayı gören çevredeki vatandaşlar kadının yardıma koştu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

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17 Mart 2021 Çarşamba 10:37
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