  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Uyuyan hamile kediye uygulanan şiddet pes dedirtti!

Uyuyan hamile kediye uygulanan şiddet pes dedirtti!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın, spor salonunun bahçesinde uyuyan ve iş yerinde çalışanların beslediği hamile kediye saldırdı. Kedinin yanına sessizce gelip sertçe vurup ardından üzerine çanta fırlatan kadının o anları ise kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.

Mucize Doktor 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Vefa'ya bıçaklı saldırı!Mucize Doktor 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Vefa'ya bıçaklı saldırı!

Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir ve Züleyha aşkı büyüyor!Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir ve Züleyha aşkı büyüyor!

Karahan Çantay'ın Sibel Can sözleri olay yarattı: ''Yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi''Karahan Çantay'ın Sibel Can sözleri olay yarattı: ''Yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi''

Kızına canlı yayında taciz eden baba sosyal medyada büyük tepki topladı!Kızına canlı yayında taciz eden baba sosyal medyada büyük tepki topladı!

 

17 Mart 2021 Çarşamba 08:59
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Ferdi Tayfur şarkıları damga vuruyor
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Ferdi Tayfur şarkıları damga vuruyor
17 Mart Hava Durumu 2021 | Ülke bugün sağanak yağışın etkisi altına girecek!
17 Mart Hava Durumu 2021 | Ülke bugün sağanak yağışın etkisi altına girecek!
Kızına canlı yayında taciz eden baba sosyal medyada büyük tepki topladı!
Kızına canlı yayında taciz eden baba sosyal medyada büyük tepki topladı!
16 Mart Hava Durumu | Yağmurlar ülke genelinde etkili olmaya başlayacak!
16 Mart Hava Durumu | Yağmurlar ülke genelinde etkili olmaya başlayacak!
Antalya'da 5 kişinin yaşattığı dehşet anları kamerada!
Antalya'da 5 kişinin yaşattığı dehşet anları kamerada!
Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!
Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!
Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!
Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!
NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!
NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!
Üç pitbull yakaladıkları küçük köpeği paramparça etti!
Üç pitbull yakaladıkları küçük köpeği paramparça etti!