Uyuyan hamile kediye uygulanan şiddet pes dedirtti!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kadın, spor salonunun bahçesinde uyuyan ve iş yerinde çalışanların beslediği hamile kediye saldırdı. Kedinin yanına sessizce gelip sertçe vurup ardından üzerine çanta fırlatan kadının o anları ise kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.