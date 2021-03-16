Kızına canlı yayında taciz eden baba sosyal medyada büyük tepki topladı!

İzmir'de canlı yayın yaptığı sırada 15 yaşındaki kızı İ.Y.'yi fiziksel ve sözlü olarak baba H.Y. videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla vatandaşlar tarafından tepki yağmuruna tutuldu. Olayın ardından kız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınırken baba H.Y. ise gözaltına alındı.