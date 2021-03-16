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  3. 16 Mart Hava Durumu | Yağmurlar ülke genelinde etkili olmaya başlayacak!

16 Mart Hava Durumu | Yağmurlar ülke genelinde etkili olmaya başlayacak!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre yurdun geneli sağanak yağışın etkisi altına girmesi beklenirken sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların ise iç ve batı kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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16 Mart 2021 Salı 08:36
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