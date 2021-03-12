Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!

Hindistan'da kent meydanına inen bir leopar, uzun süre boyunca sokaktaki vatandaşlara hem korku hem de heyecan yarattı. Leopar yaptığı saldırılarda 1'i çocuk 5 kişiyi yaralarken 5 saatlik operasyonun sonucunda polisler tarafından yakalandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameralara yansıdı.