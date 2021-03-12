Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!
Hindistan'da kent meydanına inen bir leopar, uzun süre boyunca sokaktaki vatandaşlara hem korku hem de heyecan yarattı. Leopar yaptığı saldırılarda 1'i çocuk 5 kişiyi yaralarken 5 saatlik operasyonun sonucunda polisler tarafından yakalandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameralara yansıdı.
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12 Mart 2021 Cuma 17:44
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