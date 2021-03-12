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  3. Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!

Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!

Hindistan'da kent meydanına inen bir leopar, uzun süre boyunca sokaktaki vatandaşlara hem korku hem de heyecan yarattı. Leopar yaptığı saldırılarda 1'i çocuk 5 kişiyi yaralarken 5 saatlik operasyonun sonucunda polisler tarafından yakalandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameralara yansıdı.

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12 Mart 2021 Cuma 17:44
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