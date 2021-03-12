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  3. NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!

NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!

Mars'ta araştırma yapmak üzere Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) gönderdiği uzay aracı Perseverance'in Mars yüzeyine iniş anının görüntülerine ulaşıldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca Mars'ta kalıp toplayacağı kaya ve toprak örneğini Dünya’ya getirmesi planlanan Perseverance'in o anları kameraya anbean kaydedildi.

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12 Mart 2021 Cuma 15:27
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