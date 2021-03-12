NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!
Mars'ta araştırma yapmak üzere Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) gönderdiği uzay aracı Perseverance'in Mars yüzeyine iniş anının görüntülerine ulaşıldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca Mars'ta kalıp toplayacağı kaya ve toprak örneğini Dünya’ya getirmesi planlanan Perseverance'in o anları kameraya anbean kaydedildi.
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12 Mart 2021 Cuma 15:27
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