NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!

Mars'ta araştırma yapmak üzere Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) gönderdiği uzay aracı Perseverance'in Mars yüzeyine iniş anının görüntülerine ulaşıldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca Mars'ta kalıp toplayacağı kaya ve toprak örneğini Dünya’ya getirmesi planlanan Perseverance'in o anları kameraya anbean kaydedildi.