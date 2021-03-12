Ağaç budamak isteyen adam dalda asılı kaldı!

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bahçesindeki asma ağacı budamak isteyen 80 yaşındaki Mustafa Sarı, geçirdiği baygınlık sonucu dengesini kaybederek ağaç ile ikametin 2.kat balkon demiri arasına düştü. Durumu fark eden komşuların yardımıyla aşağı indirilen yaşlı adam kendine getirilirken o anlar ise kameraya böyle yansıdı.