Kocasıyla tartışıp balkondan atladı! Alt kattaki komşuları son anda yakaladı

İzmir'in Konak'ta Özgül U., eşi Ali U. ile alkol aldıktan sonra çıkan tartışma sonucu bulundukları apartmanın 5. kattaki dairelerinin balkonundan aşağı atladı. O sırada sesleri duyup balkona çıkan alt kattaki komşuları kadını son anda yakaladı. Olaydan sonra koca karakola götürülürken kadın ise hastaneye kaldırıldı.