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  3. Üç pitbull yakaladıkları küçük köpeği paramparça etti!

Üç pitbull yakaladıkları küçük köpeği paramparça etti!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde üç pitbull cinsi köpek, bir anda sahibinden kurtulup yolda gördükleri küçük bir köpeğe saldırdı. Küçük köpeği saniyeler içinde öldüren pitbulları sahibi durduramazken olay yerine gelen polis ekipleri ise silahlarını çıkartıp köpekleri vurdu. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi

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12 Mart 2021 Cuma 10:37
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