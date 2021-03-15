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  3. Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

İstanbul'da genç bir kadının şarkı eşliğinde bir İETT çalışanının önünde dans ettiği görüntüler sosyal medyada vatandaşlardan büyük tepki aldı. Kadının hareketlerinden hoşlanmayan İETT çalışanı arkasını dönüp giderken, kadının yaptığı bu taciz kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

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15 Mart 2021 Pazartesi 09:03
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