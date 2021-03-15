15 Mart Hava Durumu 2021 | Yağışlı hava tüm illere etkili olacak!
Meteoroloji'den gelen bilgilere göre ülkenin belirli bölgeleri sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek. Doğuda bu yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecekken hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.
Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!
Şeyma Subaşı'nın süper mini elbisesine takipçilerinden tepki: "Altına niye bir şey giymedin"
NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!
Masumiyet 4. bölüm fragmanı yayınlandı! İlker ile İrem arasında büyük yüzleşme!
15 Mart 2021 Pazartesi 08:45
Benzer Videolar