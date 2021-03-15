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  3. 15 Mart Hava Durumu 2021 | Yağışlı hava tüm illere etkili olacak!

15 Mart Hava Durumu 2021 | Yağışlı hava tüm illere etkili olacak!

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre ülkenin belirli bölgeleri sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girecek. Doğuda bu yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecekken hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.

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15 Mart 2021 Pazartesi 08:45
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