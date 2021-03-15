  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Antalya'da 5 kişinin yaşattığı dehşet anları kamerada!

Antalya'da 5 kişinin yaşattığı dehşet anları kamerada!

Antalya'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyle kavgaya girişti. Tekme ve yumruklarla 1 dakika boyunca bayıltana kadar dövülen adam, bir süre sonra güçlükle ayağa kalkarken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!

Yasak Elma 102. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız, Çağatay ve Cansu'yu aynı evde yakalıyor!Yasak Elma 102. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Yıldız, Çağatay ve Cansu'yu aynı evde yakalıyor!

Çukur 4. sezon 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç, kızına kavuşluyor!Çukur 4. sezon 28. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç, kızına kavuşluyor!

Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

 

15 Mart 2021 Pazartesi 11:07
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Antalya'da 5 kişinin yaşattığı dehşet anları kamerada!
Antalya'da 5 kişinin yaşattığı dehşet anları kamerada!
Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!
Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!
Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
15 Mart Hava Durumu 2021 | Yağışlı hava tüm illere etkili olacak!
15 Mart Hava Durumu 2021 | Yağışlı hava tüm illere etkili olacak!
Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!
Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!
NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!
NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!
Üç pitbull yakaladıkları küçük köpeği paramparça etti!
Üç pitbull yakaladıkları küçük köpeği paramparça etti!
Ağaç budamak isteyen adam dalda asılı kaldı!
Ağaç budamak isteyen adam dalda asılı kaldı!
Kocasıyla tartışıp balkondan atladı! Alt kattaki komşuları son anda yakaladı
Kocasıyla tartışıp balkondan atladı! Alt kattaki komşuları son anda yakaladı
12 Mart Hava Durumu | Doğu illerine sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı!
12 Mart Hava Durumu | Doğu illerine sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı!