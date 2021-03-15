Antalya'da 5 kişinin yaşattığı dehşet anları kamerada!
Antalya'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyle kavgaya girişti. Tekme ve yumruklarla 1 dakika boyunca bayıltana kadar dövülen adam, bir süre sonra güçlükle ayağa kalkarken o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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15 Mart 2021 Pazartesi 11:07
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