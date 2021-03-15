Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch kanalı açtığını sosyal medya hesabından yazdığı "Selam chat" notu ve paylaştığı video ile vatandaşlara duyurdu. Videoda "Artık ben de burada, Twitch'deyim'' diyen Yavaş'ın o videosuna sosyal medyadan çokça beğeni geldi.
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