  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!

Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch kanalı açtığını sosyal medya hesabından yazdığı "Selam chat" notu ve paylaştığı video ile vatandaşlara duyurdu. Videoda "Artık ben de burada, Twitch'deyim'' diyen Yavaş'ın o videosuna sosyal medyadan çokça beğeni geldi.

Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

15 Mart Hava Durumu 2021 | Yağışlı hava tüm illere etkili olacak!15 Mart Hava Durumu 2021 | Yağışlı hava tüm illere etkili olacak!

Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!

NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!

 

15 Mart 2021 Pazartesi 10:33
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!
Mansur Yavaş'ın Twitch'e katılma videosu sosyal medyada büyük ses getirdi!
Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Bir kadının İETT çalışanını taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
15 Mart Hava Durumu 2021 | Yağışlı hava tüm illere etkili olacak!
15 Mart Hava Durumu 2021 | Yağışlı hava tüm illere etkili olacak!
Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!
Şehre inen leopar ortalığı savaş alanına çevirdi!
NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!
NASA'nın uzay aracı Perseverance'in Mars'a iniş anlarına ulaşıldı!
Üç pitbull yakaladıkları küçük köpeği paramparça etti!
Üç pitbull yakaladıkları küçük köpeği paramparça etti!
Ağaç budamak isteyen adam dalda asılı kaldı!
Ağaç budamak isteyen adam dalda asılı kaldı!
Kocasıyla tartışıp balkondan atladı! Alt kattaki komşuları son anda yakaladı
Kocasıyla tartışıp balkondan atladı! Alt kattaki komşuları son anda yakaladı
12 Mart Hava Durumu | Doğu illerine sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı!
12 Mart Hava Durumu | Doğu illerine sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı!
Miraç Kandili'nde garip olay! Kandil pankartını söküp eve götürdü
Miraç Kandili'nde garip olay! Kandil pankartını söküp eve götürdü