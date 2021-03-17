Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Ferdi Tayfur şarkıları damga vuruyor
Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Programın bu haftaki konukları usta sanatçılar Tuğçe Tayfur, Serkan Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Taksim Trio ve Serdar Ortaç olacak. Saat 20.00'de başlayacak programda Ferdi Tayfur şarkıları seslendirilecek.
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17 Mart 2021 Çarşamba 10:04
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