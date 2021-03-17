Tırnakçılık yapacakları dükkanda 100 dolar zarar ettiler!

Esenyurt'ta 3 kişi para transferi için geldikleri dükkanda kasadaki Abdulmelik Güler’i oyalayarak tırnakçılık yöntemiyle 300 doları çalmaya çalıştı. o sırada dükkan çalışanları tarafından yakalandıklarını fark eden 3 zanlı, paraları bırakarak geldikleri arabayla kaçamaya çalıştı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.