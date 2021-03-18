Trafik magandası otobanda terör estirdi!
İstanbul Çekmeköy’de bir sürücü son ses müzik eşliğinde yoğun trafikte makas atarak ilerleme videosu vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği o görüntüleri trafik magandası cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydetti.
Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran, Azize Aslanbey ile dertleşiyor!
Wendy Williams'tan Kim Kardashian haberinde mide bulandıran kaza!
18 Mart Hava Durumu | Yağmurlu hava Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor!
Tırnakçılık yapacakları dükkanda 100 dolar zarar ettiler!
18 Mart 2021 Perşembe 10:10
Benzer Videolar