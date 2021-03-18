Trafik magandası otobanda terör estirdi!

İstanbul Çekmeköy’de bir sürücü son ses müzik eşliğinde yoğun trafikte makas atarak ilerleme videosu vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak tepki gösterdiği o görüntüleri trafik magandası cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydetti.