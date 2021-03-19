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  3. İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan arama! Kaçak koronavirüs ilaçlarıyla kaçıyordu

İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan arama! Kaçak koronavirüs ilaçlarıyla kaçıyordu

İstanbul Havalimanı'nda Gülnaz S. isimli bir kadının şüpheli halinden kuşkulanan güvenlik ekipleri, kadının üzerinde yaptığı aramada 174 adet korona virüs ilacı ve 50 adet farklı marka cep telefonu ele geçirdi. Özbekistan uyruklu olan kadın adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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19 Mart 2021 Cuma 12:51
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