ABD'den Ukrayna, Rusya savaşı açıklaması: “Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti”

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yaptığı açıklamada "Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde "kayda değer ilerleme" kaydetti" dedi.

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ABD'den Ukrayna, Rusya savaşı açıklaması: “Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde ‘kayda değer ilerleme’ kaydetti”

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Ukrayna ordusu ülkenin güney kesimlerinde "kayda değer ilerleme" kaydetti" dedi.

ABD UKRAYNA, RUSYA SAVAŞINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'nın karşı taarruzları da sürüyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna'daki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu. Kirby "Ukrayna güçleri, ülkenin güneyinde güçlendirilmiş Rus mevzilerine karşı saldırılarında "kayda değer ilerleme" kaydetti. Ukrayna Rus savunmasının ikinci hattına karşı bazı başarılar elde etti" dedi.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI ÇOK SERT AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın karşı taarruzlarını eleştirenlere itafen, "Bütün eleştirmenlere çenelerini kapatmalarını, Ukrayna'ya gelip topraklarımızın bir santimetresini kendi başlarına özgürleştirmeyi çalışmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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KAYNAK: İHA

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