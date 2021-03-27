Müslümanların, ibadetlerini yerine getirmeden önce gerçekleştirdikleri maddi ve manevi arınma yöntemi olan Abdest nasıl alınır? Dini günlerde insanların ibadete daha fazla yönelmesiyle abdest ile ilgili sorular akıllara geliyor. Bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesi gereken vücudumuzun bazı kısımlarını su ile mesh etme işlemi zaman zaman kafalarda soru işaretlerine neden olmaktadır. Peki abdest nedir, nasıl abdest alınır? İşte detaylar...

ABDEST NASIL ALINIR?

Abdest alma işlemi aşama aşama yapılan bir arınma, temizlenme biçimidir. Aşamalarıyla abdest alma uygulaması: Abdest almaya başlamadan önce niyet edilir. Niyetin ardından eller yıkanır, ardından ağza ve buruna su verilerek temizlenir. Sonrasında sırasıyla yüz, sağ kol ve sol kol dirseklerle beraber yıkanır. Ardından yine sırasıyla baş, kulaklar ve boyun mesh edilir. Son olarak ayakların küçük topuklarla birlikte yıkanması ile tamamlanmış olur.

GÖRSELLER İLE ABDEST ALMA DETAYLARI

"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir. Sol el ile burun temizlenir.

Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

Sırasıyla Sağ kol ve sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere mesh edilir.

Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası mesh edilir.

Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.