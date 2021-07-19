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Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? Diyanet yanıtladı!

Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetiyle ilgili merak edilenleri tek tek yanıtladı.

Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi? Diyanet yanıtladı!

Kurban ibadetini yerine getirmek, gerekli şartları taşıyan bir hayvanı, kurban niyetiyle kesmekle gerçekleşir. Hayvanın kesim ameliyesi ibadet değildir. Böyle olduğu için kurban kesenin, hadesten taharet şartını yerine getirmesi gerekmez.

Yine bu sebeple, kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. Şayet kurban kesme eylemi ibadet olsaydı kasabın ücret alamaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret almak caiz değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 228-229). Öte yandan mekruh olmakla birlikte Ehl-i kitaptan olan kasabın kestiği kurban geçerlidir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 166).

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte kurban bir kurbet (Allah’a yakınlaşma aracı) olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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