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  3. Abdullah Avcı'dan galibiyet açıklaması: Adım adım ileri gideceğiz

Abdullah Avcı'dan galibiyet açıklaması: Adım adım ileri gideceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, BB Erzurumspor'u 1-0 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Avcı, açıklamasında "Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan galibiyet açıklaması: Adım adım ileri gideceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 galibiyetle ayrıldıkları BB Erzurumspor maçına ilişkin konuştu.

Bordo-mavili takımla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı zirveyi hedeflediklerini ve adım adım bu hedefe ulaşacaklarını ifade etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İlk yarısı farklı, ikinci yarısı farklı bir maç oldu. Gole kadar istediğimiz opsiyonları kullanıyorduk. Golü bulduk ve arkasından kaçırdığımız pozisyon var. Duran toplarda etkili bir takıma karşı duran toplarda problem yaşadık.

"EKSİKLERİMİZ VAR AMA BUNLARIN BİR ANDA OTURMA İHTİMALİ YOK"

Bazen böyle kazanacaksın. Bazen top rakipte olacak, bazen sende olacak. Hava şartları da uygun değildi. Zihinsel olarak kırılgan bir takım bugün gol yemedi ve maç kazandı. Bu önemli bir durum. Eksiklerimiz var ama bunların bir anda oturma ihtimali yok.

"HER SEFERİNDE ADIM ADIM İLERİ GİDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Trabzonspor her zaman yukarıda ve zirvede olmak ister, böyle de olmuştur. Bu adımları atmaya devam edeceğiz. Başlangıçta kazanmak önemli. Soyunma odasındaki enerji iyi. Her seferinde adım adım ileri gideceğimizi düşünüyorum."

Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiTrabzonspor, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti

 

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