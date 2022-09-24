Abdurrahman Dilipak'tan dikkat çeken Elon Musk çıkışı: İran krizinde yerini aldı, savaş artık uzaydan yönetiliyor

Tüm dünya, İran'ın başkenti Tahran'da ya13 Eylül günü başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan ve 16 Eylül'de hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini’yi konuşuyor. Bu olay sonrası ülkede protesto eylemleri başlarken hükümet, interneti kesme kararı almıştı.

ELON MUSK AÇIKLAMIŞTI

Ancak ABD'li SpaceX ve Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk, Starlink uydularının aktif edileceğini ve ülkeye internet verileceğini açıklamıştı.

DİLİPAK: İZLEMEKLE KALMIYORLAR

Elon Musk'ın SpaceX tarafından geliştirilen Starlink aracılığıyla ülkeye internet erişimi sağlamasını değerlendiren Haber Vakti yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

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Dilipak şu ifadeleri kullandı:

"Elon Musk İran krizinde cephede yerini aldı. Uzay işgal altında ve savaş artık uzaydan yönetiliyor. İzlemekle kalmıyorlar, laser ve RF silahları ile saldırıyorlar da. Yani sadece internet servisi gibi bir destek hattı sağlamayacaklar, trafoları da patlatabilirler."

Elon Musk İran krizinde cephede yerini aldı. Uzay işgal altında ve savaş artık uzaydan yönetiliyor.İzlemekle kalmıyorlar, laser ve RF silahları ile saldırıyorlar da. Yani sadece internet servisi gibi bir destek hattı sağlamayacaklar, trafoları da patlatabilirler. — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) September 24, 2022

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