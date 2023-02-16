Abdussamed Karnucu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdussamed Karnucu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdussamed Karnucu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdussamed Karnucu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdussamed Karnucu 4 Şubat 2000 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdussamed Karnuçu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdussamed Karnucu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini mgsportsmngr yapmaktadır. Abdussamed Karnucu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amed SK futbol takımında oynamaktadır. Amed SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdussamed Karnucu'nin Amed SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdussamed Karnucu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdussamed Karnucu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdussamed Karnucu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdussamed Karnucu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2013 yılında Galatasaray Alt

1 Temmuz 2015 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2017 yılında Galatasaray U21

8 Ekim 2018 yılında Galatasaray

14 Ocak 2019 yılında Galatasaray U21

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U19

4 Ağu 2020 yılında Galatasaray

18 Eylül 2020 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2021 yılında Galatasaray

2 Eylül 2021 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2022 yılında Galatasaray

9 Ağu 2022 yılında Tarsus İY

12 Aralık 2022 yılında Galatasaray

12 Ocak 2023 yılında Amed SK

30 Haziran 2023 yılında Galatasaray

Abdussamed Karnucu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdussamed Karnucu şuan Amed SK takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abdussamed Karnucu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sivas Demirspor (09/2011-09/2013), Galatasaray SK (09/2013-06/2017)

Türkiye U21 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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