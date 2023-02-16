Cengiz Otkun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cengiz Otkun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cengiz Otkun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cengiz Otkun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cengiz Otkun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cengiz Otkun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cengiz Otkun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cengiz Otkun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cengiz Otkun 23 Kasım 1991 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cengiz Otkun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cengiz Otkun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amed SK futbol takımında oynamaktadır. Amed SK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cengiz Otkun'nin Amed SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cengiz Otkunboyu ve yaşı kaç

Cengiz Otkun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cengiz Otkun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Cengiz Otkun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cengiz Otkun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Türkgücü Münch.

17 Ocak 2018 yılında İnegölspor

26 Ağu 2020 yılında Çorum FK

1 Temmuz 2021 yılında Tarsus İY

9 Aralık 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Amed SK

Cengiz Otkun kimdir

Cengiz Otkun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cengiz Otkun şuan Amed SK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Cengiz Otkun nereli

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