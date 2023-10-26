ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!

ABD'nin Maine eyaletinde birden fazla yerde meydana gelen silahlı saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi ise yaralandı.

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ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!


ABD'nin Maine eyaletinde birden fazla yerde meydana gelen silahlı saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybederken, 60 kişi ise yaralandı.Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişinin de yaralandığını belirtti.

Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

SALDIRGANIN KAMERA KAYITLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Saldırgan, aralarında bir restoran ve bowling salonunun da bulunduğu birçok yeri hedef aldı.

Ayrıca, Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı.

ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!

Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.

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