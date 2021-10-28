Abrakadabra ne demek, TDK'ya göre Abrakadabra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Abrakadabra ne demek? Abrakadabra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi abrakadabra kelimesi. Peki abrakadabra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre abrakadabra nedir, abrakadabra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ABRAKADABRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Abrakadabra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Abrakadabra kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre abrakadabra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz

- Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü

