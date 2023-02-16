Achraf Madi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Madi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Achraf Madi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Achraf Madi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Achraf Madi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achraf Madi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Achraf Madi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Achraf Madi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Achraf Madi 27 Haziran 2002 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Achraf Madi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Grand Stand yapmaktadır. Achraf Madi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Telstar futbol takımında oynamaktadır. SC Telstar takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Achraf Madi'nin SC Telstar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Achraf Madiboyu ve yaşı kaç

Achraf Madi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Achraf Madi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Achraf Madi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Achraf Madi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Utrecht Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında AFC Amsterdam A

1 Temmuz 2017 yılında FC Twente Altya

1 Temmuz 2018 yılında FC Twente U17

1 Temmuz 2019 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta U21

30 Ocak 2023 yılında Telstar

Achraf Madi kimdir

Achraf Madi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Achraf Madi şuan SC Telstar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Buitenveldert (-2013), FC Utrecht (2013-2016), AFC Amsterdam (2016-2017), FC Twente (2017-2020)

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Achraf Madi nereli

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