Ozgur Aktas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgur Aktas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgur Aktas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgur Aktas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgur Aktas 27 Ocak 1997 tarihinde Cuijk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hollanda,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgur Aktas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Creating Winners yapmaktadır. Ozgur Aktas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Telstar futbol takımında oynamaktadır. SC Telstar takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ozgur Aktas'nin SC Telstar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozgur Aktas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgur Aktas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ozgur Aktas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgur Aktas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında VIT/AGOVV U17

1 Temmuz 2014 yılında Vitesse U19

1 Temmuz 2015 yılında NEC U19

1 Temmuz 2016 yılında NEC U21

1 Temmuz 2018 yılında Vitesse U21

19 Eylül 2019 yılında Vitesse

10 Ağu 2020 yılında Fortuna Sittard

11 Ağu 2020 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2021 yılında Fortuna Sittard

13 Ağu 2021 yılında Telstar

Ozgur Aktas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgur Aktas şuan SC Telstar takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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