Dj Buffonge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dj Buffonge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dj Buffonge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dj Buffonge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dj Buffonge 7 Kasım 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Antigua ve Barbuda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Darren Raekwon McIntosh-Buffonge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dj Buffonge Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Loyalty Sports Agency yapmaktadır. Dj Buffonge, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Telstar futbol takımında oynamaktadır. SC Telstar takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dj Buffonge'nin SC Telstar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dj Buffonge Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DJBuffonge_

http://www.instagram.com/djbuffonge55/

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Dj Buffonge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dj Buffonge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Dj Buffonge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dj Buffonge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Kasım 2015 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2017 yılında Man Utd U23

7 Ağu 2019 yılında Spezia Calcio

31 Ocak 2020 yılında Pergolettese

30 Haziran 2020 yılında Spezia Calcio

14 Ağu 2020 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2023 yılında Telstar

Dj Buffonge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dj Buffonge şuan SC Telstar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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