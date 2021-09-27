Açısallık ne demek, TDK'ya göre Açısallık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Açısallık ne demek? Açısallık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi açısallık kelimesi. Peki açısallık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre açısallık nedir, açısallık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Açısallık kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Açısallık kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AÇISALLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Açısallık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre açısallık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açısal olma durumu

