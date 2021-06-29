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  3. Ada Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Ada Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan eve ilgiyle izlenen dizi Ada Masalı 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Ada Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine ulaşabilir...

Ada Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

Ekranların sevilen dizileri arasında yerini alan Ada Masalı 3. bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi merakla bekleyenler ve kaçırmak istemeyenler için haberimizde Ada Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle linklerine yer verdik . İyi seyirler...

ADAM MASALI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ADA MASALI SON BÖLÜM İZLE

Haziran, Hakan’ı karşısında görünce çok şaşırır. Hakan’ın ne yapacağı kestirilemeyen tavırları Haziran’ı zor durumda bırakır. Bu sırada Eylül ve Adar’ın nişan partisi yaklaşmaktadır. Eylül, her yerin çiçeklerle donatılmasını ister. Haziran, Ada’nın tek çiçekçisine gittiğinde bütün çiçeklerin önceden alınmış olduğunu anlar.

Çiçekler için İdil’le mücadele etmek zorunda kalan Haziran sonunda kendini Poyraz’la bir yolculukta bulur. Parti için her şey hazırlandığında genç nişanlı çift büyük bir kavgaya tutuşur; Haziran kavgaya Poyraz’ın söylediği bir şeyin neden olduğunu öğrenir... Poyraz ise kendini son derece haklı görmektedir. İkili bu sorunu çözmeye çalışırken Haziran’ın sırrını bir kişi daha öğrenmek üzeredir.

ADAM MASALI 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV ADA MASALI 3. BÖLÜM İZLE

Ada Masalı 3. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı son bölüm izle

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