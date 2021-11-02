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Ada Masalı bu akşam neden yok 2 Kasım 2021 Salı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Ada Masalı'nın 20. bölümünün neden olmadığı merak ediliyor. Peki Ada Masalı bu akşam neden yok 2 Kasım 2021 Salı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ada Masalı bu akşam neden yok 2 Kasım 2021 Salı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Ada Masalı dizisinin Salı akşamı yayın akışında yer almaması izleyiciler tarafından dikkat çekti. Dizinin hayranları 2 Kasım Salı günü dizinin neden olmadığını merakla araştırmaya başladı biz de bunun üzerine haberimizde Ada Masalı bu akşam neden yok 2 Kasım 2021 Salı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına yer verdik...

ADA MASALI BU AKŞAM NEDEN YOK 2 KASIM 2021 SALI? ADA MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ı bir araya getiren dizi Sana Söz' bu hafta salı akşamı izleyici ile buluşacak. Dizi, 'Ada Masalı'nın yerine yayınlanacak. Bu nedenle Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'lu Ada Masalı'nın yeni yayın günü çarşamba oldu. Seyircilerin final yapıp yapmadığını merak ettiği Ada Masalı 3 Kasım Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak...

Ada Masalı bu akşam neden yok 2 Kasım 2021 Salı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

20. BÖLÜM KONUSU

Sinan, Ayten’in parası karşılığında Haziran’ı kaçırır. Haziran’ın kaçırılmasıyla Kırlangıç Adası’nda seferberlik ilan edilirken Poyraz, Haziran’ı bulmak için gözünü karartır. Kızını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Zeynep ise perişan olur. Şimdiye kadar yaptıklarıyla herkesi kendinden uzaklaştıran Batu da Haziran’ı kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Kırlangıç Adası’nda yaşanan bu üzücü olay, ada sakinlerine birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha hatırlatacaktır.

Ada Masalı bu akşam neden yok 2 Kasım 2021 Salı? Ada Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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