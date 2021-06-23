Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı Ada Masalı dizisinin çekildiği ada izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Bizler de sizin için Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı dizisi hangi adada çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede? Nasıl gidilir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

ADA MASALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor...

ADA MASALI DİZİSİ HANGİ ADADA ÇEKİLİYOR?

Şehirde büyümüş bir iş kadınının kariyeri için adaya gelişini ve burada yaşadığı aşkı işleyen Ada Masalı dizisinin mekanı için adadan söz edilse de çekimler adada yapılmamaktadır. Kırlangıç Adası hayali bir adlandırmadır. Ada Masalı dizisi İzmir'in Sığacık ilçesinde çekiliyor. Daha önce de bu bölgede çok fazla yaz dizisi çekildi.

KIRLANGIÇ ADASI NEREDE? NASIL GİDİLİR?

Yunanistan'a bağlı olan adalardan biri olan Kırlangıç Adası, Teselya bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup Şeytan Adaları'nın bir parçasıdır. Kırlangıç belediyesi, Kırlangıç Adası'nın yanı sıra Adelfoi, İblislik, Keçi, Güvercin, Biber, Psathoura ve İskandil adalarını da barındırmaktadır.

ADA MASALI KONUSU

Şehirli, başarılı iş insanı Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturuyor.