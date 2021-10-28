Adacık ne demek, TDK'ya göre Adacık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Adacık ne demek? Adacık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi adacık kelimesi. Peki adacık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre adacık nedir, adacık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ADACIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Adacık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre adacık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Küçük ada

