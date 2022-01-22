Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Sedef Kabaş açıklaması: Adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır

TELE1 TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş, katıldı. Programa Kabaş'ın söylediği sözler damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve cumhurbaşkanlığı makamı için skandal sözler sarf eden Kabaş'a Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma açıldı. Kabaş akabinde ise gece saatlerinde gözaltına alındıktan sonra emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Kabaş, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözleri için sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül," Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan, edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 22, 2022

SEDEF KABAŞ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NE DEDİ?

Gazeteci Sedef Kabaş, programda cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için skandal ifadeler kullanarak şunları söyledi:

"Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözler cezasız kalmadı! Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Sedef Kabaş'a ilişkin flaş gelişme! Önce RTÜK, sonra Başsavcılık...

Sedef Kabaş'tan Cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için çirkin sözler!