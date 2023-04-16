Adalet Bakanı Bekir Bozdağ müjdeyi verdi! Bakanlığa 22 bin 120 personel alınacağını duyurdu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa'da TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Adalet Bakanı Bozdağ Bakanlığa personel alımına ilişkin önemli bir duyuruda bulundu. Bozdağ bu yıl Adalet Bakanlığına 22 bin 120 personel alacakları haberini duyurdu.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ müjdeyi verdi! Bakanlığa 22 bin 120 personel alınacağını duyurdu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Bozdağ ise bugün Balıklıgöl'de yapılan TRT Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

22 BİN 120 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Bakan Bozdağ Adalet Bakanlığına yeni personel alımı ile ilgili açıklamalarda bulunarak 18 bin 500 yeni personel alımı yapacaklarını açıkladı. Bakan Bekir Bozdağ açıklamasında, "Şu anda 22 bin 120 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Önümüzdeki hafta hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız. 22 bin 120 personel alımı için ilana çıkacağız." ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ müjdeyi verdi! Bakanlığa 22 bin 120 personel alınacağını duyurdu!

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