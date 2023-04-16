Bakan Muş'tan Kılıçdaroğlu ve HDP açıklaması: "HDP özerklik için Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor”

Bakan Mehmet Muş, Samsun'da partisinin Canik ilçesindeki seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Mevcut milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte vatandaşlara seslenen Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve ona gizli destek verdiğini iddia ettiği HDP’nin ambalajlanarak gizlenmeye çalışıldığına değinerek, açıklamalarda bulundu.

“HDP DESTEĞİNİ KAMUFLE EDİP, AMBALAJLA YUTTURMAK İSTİYORLAR”

PKK'nin siyasi uzantısı HDP'nin Millet İttifakı’na olan desteğinin gizlenmeye çalışıldığına değinen Bakan Muş, “Peki, bir diğer problem nedir? Bazen böyle esip gürlüyorlar. Kimse bizim memleketle alakalı sevdamızı değerlendirmesin. Ya bizim değerlendirdiğimiz falan yok da başkaları değerlendiriyor sizin sevdanızı. Kim değerlendiriyor? Bu kadar sevdalıysanız bu memlekete Türkiye'nin bir bölgesini bölmek için 40 yıldır bu devletin mücadele ettiği PKK'yla yan yana durmazsınız değil mi? O zaman biz de sizi memleket sevdanızı eleştirmeyiz. Ancak, ‘eğer oradan da acaba bize onların da desteği olursa.’ Onların da siyasal temsilcisi kim? HDP. Adamlar zaten bunu inkar etmiyorlar. Onlar ne diyor? 'Biz aday çıkartmayacağız' diyorlar. 'Kemal Bey'i destekleyeceğiz' diyorlar. Bakın peş peşe PKK'nın dağ kadrosu açıklamalar yapıyor. Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmamız lazım diyorlar. Onun için diyor Kemal Bey'i desteklemek lazım diyorlar. Sonra da biz bunu eleştirdiğimiz zaman Ankara'dan birisi çıkıyor diyor ki 'Bizim sevdamızı değerlendiremezsiniz'. Peki, o zaman bu HDP'yle niye aynı masaya oturdunuz? Efendim HDP'ye bakanlık verilecek mi verilmeyecek mi? Adamların talebi, isteği bunun çok daha ötesinde değerli arkadaşlar. Şimdi böyle bir hükümetin içerisinde ‘HDP'nin desteği de olmadan diyor biz seçilemeyiz’ diyor. Onun için diyor biz bir taraftan bunları tutacağız diyor. Bir taraftan da diyor bu işi nasıl kamufle ederiz? Millete bunu ambalajlı yutturmamız lazım diyorlar” ifade etti.



Haberin Devamı

“HDP ÖZERKLİK İÇİN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLİYOR”

HDP-Millet İttifakı desteğinin gizlenmeye çalışıldığını söyleyen Bakan Muş, “Ticaret Bakanlığı olarak gümrükte kaçakçılıkla mücadele ediyoruz. Ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bazen X-Raylerde kontrollerimizde bazı ürünler yakalarız. Kek paketi görürsünüz. Onu açtığınız zaman içinden kaçak sigara çıkar. Dolayısıyla ambalajın içiyle ambalajın dışı aynı değil. Ne istiyor bu adamlar? HDP ne diyor? Bize diyor 'Güneydoğu'da otonom bir bölge bırakacaksınız.' Bunun adı özerklik olur, öz yönetim olur. Ne olursa olsun. İsminin ne olduğu çok önemli değil. Kemal Bey'in danışmanı da söylüyor, aynı ifadeleri kullanıyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar madem biz Türkiye'nin bir bölgesini özerklik olarak verecektik, orada devlet otoritesini bırakacaktık, ortadan kaldıracaktık, 40 senedir ne için mücadele ediyoruz? Ne için bu kadar şehit verdik? Niçin bu kadar gazi verdik? Ne için bu kadar bedel ödedik devlet olarak, ülke olarak, millet olarak” dedi.

