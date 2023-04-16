Süleyman Soylu duyurdu! Van'da mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; "29 Ekim 2023’te, Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız" diyerek Van'ın Erçis ilçesinde bir mavi kategoride iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

VAN'DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Soylu; "Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe Köyü kırsal alanında, 1’i MAVİ KATEGORİDE 2 TERÖRİST, çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler" dedi.