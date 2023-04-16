16 Nisan 2023 Pazar piyasalarda son durum! Altın daha da mı yükseliyor? İşte Altın, Euro ve Dolar fiyatlarında son durum!

Milyonlarca yatırımcı piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası hangi yatırım aracına güvenmesi gerektiği konusunda düşünmeden edemiyor. Amerika'da ki enflasyon verilerinin açıklanması ve Türkiye'de seçime sayılı günlerin kalması nedeniyle yaşanan dalgalanmalar yatırımcının gözünü korkutmakta. Geçtiğimiz hafta Altın zirveyi bulurken, Dolar ve Euro fiyatlarında da tırmanış yaşanmıştı. 16 Nisan 2023 Pazar günü için ise Altın, Euro ve Dolar fiyatlarını siz yatırımcılar için araştırdık...

SERBEST PİYASADA SON DURUM

Dolar alış fiyatı 19,34 TL, satış fiyatı 19, 35 TL

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Euro alış fiyatı 21,26 TL olurken, satış fiyatı ise 21,30 TL,

İngiliz sterlini alış fiyatı 24,06 TL olurken, satış fiyatı ise 24,10 TL oldu.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Gram Altın alış fiyatı bin 246,46 TL, satış fiyatı ise bin 246,89 TL

Altın ONS alış fiyatı 2 bin 3 TL, satış fiyatı 2 bin 4 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 8 bin 523 TL, satış fiyatı 8 bin 658 TL

Yarım altın alış fiyatı 4 bin 276 TL, satış fiyatı 4 bin 346 TL

Çeyrek altın alış fiyatı 2 bin 138 TL, satış fiyatı 2 bin 173 TL

Tam altın alış fiyatı 8 bin 479 TL, satış fiyatı ise 8 bin 649 TL olarak işlem görüyor.