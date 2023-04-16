Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı! Kırmızı et fiyatlarında fahiş fiyat uygulayanlara ceza geliyor!

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et fiyatlarında son zamanda yaşanan artışlara ilişkin açıklama yaptı. Küle, en temel gıda maddelerinden biri olan kırmızı etteki fiyat artışlarının Rekabet Kurumunun da yakın takip ettiğini belirtti. Küle, Rekabet Kurumunun 22 yılından itibaren kırmızı et sektörüne yönelik çalışmalar yürüttüğünü, sektörde faaliyet gösteren teşebbüsler ve birlikleri hakkında yapılan geniş kapsamlı incelemelerinde devam ettiğini belirtti. Ayrıca Küle, kırmızı et piyasasına tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde mercek tutması hedeflendiği belirtilen bu incelemelerde, hem sektörün yapısal ve mevzuat kaynaklı sorunları hem de sektördeki teşebbüslerin ve birliklerinin piyasa davranışının da ele alındığı vurgulandı.

Haberin Devamı

"REKABETE AYKIRI DAVRANIŞLARIN TESPİT EDİLİP AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILACAK"

Piyasada rekabet kurallarına aykırı herhangi bir olumsuz durum olup olmadığına ilişkin Küle, "Rakip teşebbüslerin rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma içinde bulunup bulunmadıkları, teşebbüs birliklerinin sektördeki rekabeti engellemeye yönelik kararlarının veya eylemlerinin olup olmadığı ve piyasadaki büyük teşebbüslerin perakendecilerle ilişkilerinde rekabete aykırı davranışların ortaya çıkıp çıkmadığı öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Zira rekabet kurallarına aykırı bu davranışlar doğrudan ya da dolaylı olarak kırmızı et fiyatlarının artmasına yol açabilmektedir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlali niteliğindeki bu davranışların tespiti halinde, ilgili teşebbüsler hakkında teşebbüslerin cirolarının yüzde onuna varan idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir.

Kurumumuz tüketicilerin beslenmesinde ve bütçesinde önemli yeri olan kırmızı etteki fiyat artışları konusunda son derece duyarlı olup sektördeki rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların ağır şekilde cezalandırılması konusunda gerekeni yerine getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir." dedi.