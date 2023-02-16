Adam Kaied kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kaied Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Kaied adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Kaied Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Kaied 2 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Adam Hamza Kaied / آدم حمزة كايد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Kaied Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Adam Kaied, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NAC Breda futbol takımında oynamaktadır. NAC Breda takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adam Kaied'nin NAC Breda ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adam Kaied Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adam Kaied isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Kaied Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Kaied futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Helsingborg U19

11 Temmuz 2021 yılında Helsingborgs IF

30 Ağu 2022 yılında Stabæk Fotball

31 Aralık 2022 yılında Helsingborgs IF

30 Ocak 2023 yılında NAC Breda

Adam Kaied Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Kaied şuan NAC Breda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Kaied Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Helsingborgs IF (2012-2021)

İsveç U16 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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